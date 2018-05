En svær opgave: Politiker vil have de unge til at kvitte cigaretterne

Unge bør kvitte cigaretter, mener Tina Agergaard Hansen. Men det er en svær opgave, for samtidig tror hun også, at løftede pegefingre kan få unge til at ryge mere. Arkivfoto: Katrine Damkjær

Varde Kommune er gået med i et samarbejde, der hedder Røgfri Fremtid. Nu er opgaven at finde en måde at få unge til at kvitte cigaretter. Det er svært, for unge er nogle gange tiltrukket af det forbudte.

Varde Kommune: Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden har dannet et partnerskab, der hedder Røgfri Fremtid. Her er Varde Kommune gået med, og nu skal kommunen til at finde ud af, hvad den vil gøre for at opnå en fremtid, hvor der ikke bliver røget cigaretter og piber i Varde Kommune. - I den nye, store sundhedsprofil, der udkom, kan vi se, at rygning er stærkt stigende blandt 16-24-årige, siger Tina Agergaard Hansen (DF), formand for social og sundhed. - Vi ønsker, der bliver fokus på det her. Vi ønsker at få en røgfri fremtid. Selvfølgelig kan vi ikke blive helt røgfri, men med fokus på det håber vi, at tallet falder.