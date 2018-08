En social skydekonkurrence: Forsvarsbrødrene holder på traditionerne

Ølgod: Fuglen skal skydes, men der ingen, der ved, hvem der skyder bedst. Det er et fælles projekt at skyde modellen af en fugl efter et sindrigt system, når de 90 forsvarsbrødre i Ølgod afholder det årligt tilbagevendende fugleskydningsarrangement i Byskoven.

Forsvarsbrødrene i Ølgod er en forening, der lokalt blev grundlagt i 1911, altså for 107 år siden. Der har hvert år siden været fugleskydning i Ølgod.

I 2018 er det Max Nielsen, der er formand for De Danske Forsvarsbrødre For Ølgod og Omegn, som er det officielle navn på foreningen. Forsvarsbrødrene er bygget på nogle tidligere sammenslutninger, våbenbrødrene, som sørgede for de hjemvendte soldater efter de to slesvigske krige i 1800-tallet.

- Man skal godkendes for at kunne optages blandt forsvarsbrødrene. Jeg har hørt om én, som ikke blev optaget her i Ølgod for mange år siden. Det var fordi, han havde været militærnægter, siger Max Nielsen, der selv er aktiv hjemmeværnsmand.

I dag er der 90 medlemmer af Forsvarsbrødrene i Ølgod, der desværre ikke har en lang kø af ansøgere længere.

- Vi skal have flere, siger Max Nielsen og tilføjer, at foreningen er gået så vidt, at der ydes et kontant beløb til medlemmer, som skaffer et vist antal nye forsvarsbrødre.