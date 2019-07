I Blåvand er der tradition for torsdagskoncerter sommeren igennem. Denne torsdag er ingen undtagelse. Her er dansktop-festival med tre bands, Fede Finn og Funny Boyz, et band baseret på John Mogensens musik og Lars Love Louise. Koncertarrangementet begynder klokken 17.00.

Vi tager jo heller ikke til Spanien for at høre dansk musik.

I Nørre Nebel er der også koncert torsdag aften. Her er der arrangementet By Night i butikscentrum, og bandet Nikolaj & Piloterne går på scenen klokken 21.15.

Blåvand glad for denne dag

Ole Frederiksen fra Blåvand Ho Erhvervsforening har i årevis medvirket til at holde de traditionsrige torsdagskoncerter i feriebyen.

- Der er plads til alle, siger Ole Frederiksen om koncerterne den aften, der er fire koncerter i Varde Kommune og Grøn Koncert i Esbjerg. Det er tidligere sket samtidig

- For os betyder vejret meget, siger Ole Frederiksen, som mener, at det vigtigste ved musikken i Blåvand er, at den skaber god stemning og humør.

- Det er godt, at der er så mange, der holder koncerter. Der kommer også mange i en by med mange tøjbutikker som Blåvand, siger Ole Frederiksen, som mener, at mange musikarrangementer bare får flere til at gå ud.