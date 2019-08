Én mand får en hel landsby til at sige ja

Helge Engelbrecht er hovedmanden bag Mariefestival. Han kan få folk med sig - som nu Knud Kristensen. Knud kan ikke synge en tone, men da Helge spurgte, sagde han da ja til at være med i "drengekoret".

Ansager: Ruth Kristensen står i informationen ved Mariefestival. Det har hun gjort, i al den tid, Ansager har sin festival. Hun gør det fordi hun elsker sin by, hvor hun er født og opvokset, og fordi hun er lykkelig for den ny æra, med unge familier og masser af musikalsk liv, der for alvor har indtaget byen de seneste ti år. Hun er stolt over, at bo i en by med så mange ildsjæle, og hun elsker alt det Helge Engelbrecht har fået sat i gang.

Mariefestival Mariefestival i år er nummer seks i rækken. Sidste år var der ingen festival - men planen er en festival hvert år.

Bag festivalen står Musik Galleriet, Mariehaven, Ansager IF, Ansager Byudviklingsforening og Ansager Borgerforening.

Fredag og lørdag med koncerter overalt til midnat. Søndag slutter festen først på eftermiddagen.

Hovedtallene er 20 scener, hundredvis af musikere, hundredvis af frivillige og tusindvis af publikummer.

Ruth og Knud Kristensen foran Soldatermissionens genbrugsbutik på Torvet i Ansager, hvor festivalinformationen har til huse. De er indfødte og stolte over deres by, og når Helge Engelbrecht spørger, siger de ja. Derfor er Knud, der siger han ikke kan synge en tone, med i byens populære ny drengekor, der består af velvoksne mænd i korte bukser under ledelse af Helge Engelbrecht. Foto: Yvonn Tittel

Helge får alle med - Det siger noget om et menneske, at han kan få folk med. Vi er jo hundredvis af frivillige, og tag nu drengekoret, der efterhånden har 70 medlemmer. Selv Knud synger med, det havde han aldrig gjort, hvis ikke Helge havde spurgt, siger hun. - Nej, for jeg kan ikke synge tone, siger Knud Kristensen og griner. Han er fra en gård lige udenfor Ansager. De har kendt hinanden, siden de var 12, og da de begyndte i informationen, lå den i byens gamle købmandsbutik, hvor Ruth er udlært.

Daniel Nielsen på seks år er et af de mange børn, der traditionen tro bliver pjaskvåde i byens springvand, mens musikken spiller. Hans mor har givet op. Drengen blev gennemblødt fredag, og lørdag var han det igen, før hun fik set sig om, så han kan lige så godt få lov at more sig. Foto: André Thorup

Propfyldt og fantastisk I år har Helge Engelbrecht og hans søn indrettet Vinbaren i den gamle købmandsbutik, og dér er propfyldt. Folk, der ikke kan få en plads, står i døren, og Helge Engelbrecht er glad. - Det går fantastisk. Bare fordi vi holdt pause, betyder det jo ikke, at folk har glemt os. Og vi har også fået vejret på plads, siger han. Der var ingen Mariefestival sidste år. Helge Engelbrecht fejrede 10 års jubilæum i Mariehaven og havde ikke kræfter til begge dele. Men nu er han og festivalen tilbage for fuld tryk.

Kim Karlskov benytter sig af, at hele Ansager summer af liv, så han og storebror holder kræmmermarked foran huset, hvor Kim bor. Foto: André Thorup

Helge spurgte - og Helge sagde ja Blandt andet med "samtalehjørnet", hvor Helge "Bamse" Madsen, har sat sig tilrette i gæstestolen. Han aner ikke, hvad der skal ske. - Helge spurgte, lyder hans forklaring. - Vi tager det fra hoften. Det er så fedt. Den der glæde, når du kan mærke, at en hel by er med, siger han. Byen er vigtig. Der er der to lag i Mariefestival. Al musikken i Mariehaven, som omkring 600 mennesker har løst partoutbillet til - og så er der festen i byen, med omkring 20 scener, hvor alt er gratis, og hvor både tilrejsende og byens folk hygger sig.

Missionshuset i Ansager benytter sig af Mariefestivalen til at vise, at mennesker i Indre Mission ligner alle andre. Hanne Kruse er en af dem. Hun rydder kaffekopper af bordene, for lørdag og søndag er der gratis kaffe og småkager, og der er pænt besøgt ved bordene i det store, lyse missionshus. ? Vi vil gerne være åbne og vi håber, at andre kan få lyst til at være med, for vi har stor glæde af vores fællesskab, siger hun. Foto: André Thorup

Der er fyldt i teltet på Torvet, hvor Genboerne spiller. Alle musikscener, der er drysset med rund hånd i rundt i byen, er gratis. Foto: André Thorup

Helge Engelbrecht og hans navnebror Helge "Bamse" Madsen lægger for med en sang. Foto: André Thorup

Ansager er fyldt med folk, og overalt står grupper og finder ud af, hvor de skal hen og hvad der skal ske. Foto: André Thorup

Genboerne er et af de mange, mange bands på Mariefestival i Ansager. Foto: André Thorup