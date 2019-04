- Vi forventer at rigtig mange mennesker, især i påskedagene vil kigge forbi, siger den daglige leder af Tirpitz Helle Ølgaard, der glæder sig over den royale opmærksomhed som udstillingen har fået.

Udstillingen "Livsfare- miner" formidler historien om de 1,5 million miner, der var begravet i sandet langs den jyske vestkyst. Næsten halvdelen lå mellem Esbjerg og Nymindegab. Ved krigens udgang blev det tyskernes opgave at rydde minefelterne.Udstillingen fortæller også om den lokale minerydning af Skallingen, der foregik i perioden fra 2006-2012. Desuden sætter den problematikken om minerydning i et globalt perspektiv. Særudstillingen vil være åben til og med sommeren 2020

Ofrene er børn

I sin åbningstale lagde prinsesse Marie heller ikke skjul på, at minerydning er blevet en hjertesag for hende. Prinsessen havde på forhånd frabedt sig alle former for gimmicks i forbindelse med åbningen af særudstillingen i Tirpitz, så hun ville hverken klippe snor eller deltage i anden form for åbnings-festivitas.

- Minerydning er stadig et stort problem. Eksempelvis i det sydlige Sudan, hvor kvinder er gået sammen om at rydde miner for at sikre deres børn en tryg opvækst. 40 procent af mineofrene er børn. De træder måske på en mine på vej efter vand, midt i en fodboldkamp, eller når de arbejder i markerne, sagde prinsessen, der som protektor for Folkekirkens Nødhjælp har stor fokus på at formidle budskabet om landminer, og derfor også var den helt rigtige til at åbne udstillingen i Tirpitz.