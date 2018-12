En grund solgt på otte år - nu får Outrup nye byggegrunde

Plan og teknik går imod forvaltningens anbefaling om at sige nej til et nyt boligområde nord for Outrup Kirke. Nye byggegrunde på vej ved Dejrupvej.

Men at der ikke er gang i grundsalget, skyldes ifølge en lokal arbejdsgruppe, at udbuddet er alt for pauvert i Outrup. De nuværende grunde på Stadionvej ligger lige op ad Vestbanen, hvilket ikke er det bedste salgsargument.

Outrup: Man kan ikke ligefrem påstå, at der gang i grundsalget i Outrup. Indtil for nylig var der ikke solgt en kommunal grund i Outrup i otte år. Men det lykkedes for nylig at sælge en af seks ledige grunde på Stadionvej.

Vi lytter

Derfor har arbejdsgruppen med Jens Lauridsen i spidsen arbejdet for at få et udstykket et nyt boligområde ved Tobølvej 6 nord for Outrup Kirke. Men det fraråder forvaltningen, efter at Varde Byråd tre gange tidligere har vendt tomlen nedad. Samtidig finder forvaltningen, at det nye kvarter ligger uhensigtsmæssigt for børn, der så skal krydse den befærdede Storegade for at komme i skole, børnehave eller på stadion.

Men et enigt plan- og teknikudvalg følger ikke forvaltningens anbefaling. I stedet har udvalget bedt forvaltningen se på muligheden for en boligudstykning på det tre hektar store område ved Tobølvej. Området er i dag landzone, hvorfor der både skal laves tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan. Og det er ikke en formssag, da Erhvervsstyrelsen generelt ikke vil lade en by gro ud i landzonen, hvis der ikke er sammenhæng med resten af byen.

- Vi kan godt se, at det går lidt trægt på Stadionvej. Så vi lytter, siger Preben Friis-Hauge (V), der er formand for plan og teknik.