En forrygende finaleaften for folket med hang til fræs, fritter og frankfurtere

JydskeVestkysten var med på lægterne, da Region Varde Elitesport sikrede sig mesterskabet i speedway.

Outrup: Det nye nordiske køkken og den metroseksuelle mand er død. Længe leve folket, der er til fræs, fritter og frankfurtere. I hvert fald for en enkelt aften, da Region Varde Elitesport onsdag lagde slagger til finalen i speedway. Og hvilken forrygende finaleaften. Ikke kun for de sejrende værter, men for hele speedwaysporten, som Region Varde Elitesport om nogen har været med til at løfte ifølge landstræner og den 21-foldige verdensmester Hans Nielsen. Han var naturligvis på lægterne. - Det er en imponerende bane. Den er fantastisk, siger Hans Nielsen. Og modsat da han kørte, så er konkurrencen i dag langt hårdere og derved mere jævnbyrdig og mere seværdig. - I dag starter man tidligere. I dag er der kun to udlændinge blandt kørere. Det er et rigtigt godt tegn, siger Hans Nielsen, som selvfølgelig får sig en frankfurter i selskab med den måske bedste speedwaykører nogensinde, Erik Gundersen, der sidder i sin kørestol.

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Med 4.667 tilskuere blev der slået rekord på Varde Motor Arena. Foto: Henrik Reintoft

Jonna fra Varde I kørestolen ved siden af sidder Jonna Sørensen fra Varde, der er sammen med sin mand Sigurd og børnebørnene. - Vi er her næsten hver gang. Det er ræset, det trækker, siger Jonna Sørensen, der roser Varde Motor Arena for den nye rampe til kørestolsbrugerne. Og netop et ræs uden for mange dikkedarer er lige, hvad der tiltrækker de to naboer Egon Olesen (83) og Torben Rasmussen (65) fra Fjeldsted. Som Torben Rasmussen siger: - Det gode ved speedway er: Snoren går, og så er der ræs i fire omgange. Med 4.667 tilskuere til finalen i Metal Ligaen i speedway og derved ny rekord på Varde Motor Arena, sås også en del tyske turister. Blandt andre Mathew Dettbarn (56) fra Leipzig, der er i sommerhus i Vejers Strand. - Jeg kørte selv speedway i det gamle DDR. Jeg kørte på en Jawa, fortæller Mathew Dettbarn. Han så en plakat med finaleløbet og fik at se dansk speedway, når det er allerbedst.

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Jonna Sørensen fra Varde er vild med speedway og nyder at se de lokale helte på den sorte slagger. Foto: Henrik Reintoft

Elsker stemningen Og speedway i verdensklasse koster. Og det er Lillian Rosendahl fra Outrup med til at betale som sponsor for Murerfirmaet P. Jensen & Sønner i Outrup. Hun er flankeret af sin søn Søren Rosendahl og den svenske svigerdatter Emily Rosendahl. - Jeg elsker stemningen og humøret. Og jeg har aldrig set så mange tilskuere her, siger Lillian Jensen. Som en del af sponsoratet får hun fribilletter til medarbejdere. 20 i alt. Og selvom det var en stor kamel at sluge, da Outrup Speedway og derved den lokale forankring blev skiftet ud med Region Varde Elitesport og Varde Motor Arena, så var det en kamel, der var værd at sluge. For mesterskaber smager nu bedst. - Vi er nødt til at sige, at der er sket noget, siden det kom til at hedde Region Varde, siger Lillian Rosendahl.

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Landstræner Hans Nielsen roser Region Varde Elitesport og Varde Motor Arena for at udvikle sporten ved at gøre faciliterne for publikum langt bedre.Foto: Henrik Reintoft

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Lars Hartvig (43) fra Outrup har selv kørt speedway et par år. Nu er han mekaniker for Michael Thyme, der kører for Region Varde Elitesport. -Der er ikke så meget i det. Du skruer lidt og skifter et par tandhjul. Foto: Henrik Reintoft

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Flere tyske turister fandt også vej til finalen i Metal Ligaen. Blandt andre Mathew Dettbarn og Marcel Gent fra Leipzig. Foto: Henrik Reintoft

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT De to naboer fra Fjeldsted Egon Olesen og Torben Rasmussen fik ikke det de kom efter. En sejr. Men humøret fejlede ikke noget. Foto: Henrik Reintoft

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Region Varde Elitesport tog som værter danmarksmesterskabet i speedway på Varde Motor Arena, hvor der med 4.667 tilskuere var rekord. Foto: Henrik Reintoft

