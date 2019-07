En epoke slutter efter 105 år: Blåvand Satellitstation lukker

- Men det kommer ikke til at holde stik, siger Per Finderup Nielsen, der selv stopper om en godt en uge.

- Det er planen, at det skal lukke ned. Jeg har ikke set den endelige tidsplan, siger Per Finderup Nielsen.

Blåvand: Den sidste rest af Blåvand Radio, som blev etableret i 1914, lukker nu ned. Det er Blåvand Satellitstation, som de seneste ti år har været drevet at UltiSat Europe A/S.

God forretning

Det er som skrevet UltiSat Europe A/S, som siden 2009 har drevet Blåvand Satellitstation. Firmaet overtog driften fra TDC og har modsat mange andre udenlandske selskaber betalt skat. Det var et krav fra TDC, at den nye operatør oprettede et dansk selskab og betalte skat.

De seneste to år har UltiSat Europe A/S betalt godt 5,8 millioner kroner i virksomhedsskat. Det samlede overskud før skat var i 2017 og 2018 cirka 25,7 millioner kroner. Så det er en særdeles god forretning, som nu lukkes ned.