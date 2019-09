Outrup: En underdimensioneret strømforsyning på Varde Motor Arena har de senere år betydet, at Outrup Speedway Club har måttet rigge alternative løsning til, når op mod 5000 tilskuere fylder speedwaybanens publikumsfaciliteter op, og tv-selskaberne gerne vil transmittere fra løbene. Men med en donation fra SE Vækstpulje kan Outrup Speedway Club og Region Varde Elitesport nu etablere en blivende løsning.

- Vi slipper nu for at skulle finde midlertidig og alternative løsninger - nu ved vi at strømforsyningen er på plads når vi har brug for den. Ydermere er det et vigtigt parameter for os i vores tanker, ønsker og bestræbelser på at tiltrække arrangementer på Varde Motor Arena i Outrup, udtaler formand for Region Varde Elitesport Karl Barslund i en pressemeddelelse.

- Det er en kæmpe hjælp, og et stort praktisk problem SE Vækstpuljen er med til at løse for os. For selvom vi driver vores aktiviteter på 100 procent frivillig basis så er der jo omkostninger forbundet med drive sportsvirksomhed, som vi gør det på Varde Motor Arena, siger Karl Barslund.