En anden vej til inddragelse: Henrik Vej Kastrupsen vil bruge borgerforeningerne

Henrik Vej Kastrupsen mener, at den bedste måde at få inddraget flere i det lokale demokrati er at bruge borgerforeningerne mere. Det vil han kæmpe for i en ny arbejdsgruppe, og han vil foreslå det til temamøde om borgerinddragelse.

Varde Kommune: Henrik Vej Kastrupsen (L) er enig med Niels Christiansen (K) i, at flere skal inddrages i byrådets arbejde. Men metoden er for ham i højere grad at få involveret borgerforeninger.

Han har derfor stillet som forslag til økonomiudvalget at lave det, der kaldes et opgaveudvalg, der skal se på struktur og opgaver for borgerforeninger og udviklingsråd. Det var resten af økonomiudvalget ikke indstillet på, men han vil tage det op igen, når der bliver holdt et temamøde for byrådet om borgerinddragelse, og han vil også tage det op i en arbejdsgruppe for udviklingsrådenes fremtidige virke. Her skal han repræsentere byrådet sammen med Peter Nielsen (V) og Holger Grumme (R).