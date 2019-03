Blåvand: De laver alt muligt og de kommer alle steder fra.

Mathias Dalmose, der er landskendt fra tv-programmerne "Danmarks bedste portrætmaler", er en af ni kunstnere bag Blåvands nye butik "Galleri Kunststuen", der åbnede lørdag, og han er lige landet efter en lang køretur fra den anden ende af Danmark, i Klint ved Nykøbing Sjælland, hvor han bor.

Han er inspireret af den danske filosof Martinus, og der igennem kender han et andet kunstnerpar fra Klint. På grund af dem, sidder han nu i Blåvand.

- Min søster havde fået en besked fra en af casterne på programmet "Danmarks bedste portrætmaler", der havde set hende på instagram, og opfordrede hende til at søge. Hun har masser af portrætter på sin instagram, siger Mathias Dalmose.

Han er 36 år, og selvom han selvfølgelig gerne havde vundet, så er han glad for, at han røg ud af semifinalen. For det har givet masser af kendis-effekt at være i fjernsynet. Antallet af følgere på hans profil på instagram er vokset fra 100 til 700, og bestillingerne er fosset ind, så havde han vundet, tror han, opmærksomheden måske ville være overvældende.