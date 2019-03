Emil Poulsen fik æresnål og blev årets ØGU'er

Ølgod: Emil Poulsen fik masser af hæder, da der var gymnastikopvisning i Ølgod Hallen. Først blev han udnævnt til årets ØGU'er, som går til en person, som har ydet en ekstraordinær indsats. Dernæst modtog han en æresnål fra DGI for sin virken i næsten 30 år for Ølgod Svømmeklub. Emil Poulsen har siden sidst i 1980'erne været at finde næsten dagligt i svømmehallen.

Han startede med at gå til familiesvømning og ville også selv lære at svømme. Det var han ikke særlig dygtig til. Men med masser af stædighed og gå-på-mod kæmpede han sig frem til at blive en dygtig svømmer. Emil blev i sin tid overtalt til at blive træner og kom på forskellige kurser. Han har siden trænet masser af børnehold, større børn, konkurrenceholdet, voksne hold, handicapsvømning. Ja kort sagt - alle hold. Det var også Emil, som i sin tid startede vandskrækholdet op. Derudover har Emil siddet i svømmeudvalget over flere omgange, og de seneste mange år som formand. Også her udførte han et stort stykke arbejde. Han var med til at starte svømmeskolen op i sommerferien.

For tre år siden valgte Emil Poulsen at stoppe i bestyrelsen, og sidste år stoppede han med børneholdene, og i år takker han af med de sidste voksenhold.