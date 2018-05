Elses Madservice tager fat i Nordenskov Forsamlingshus

Ejeren af Nordenskov Forsamlingshus, Frode Flyvbjerg Kristensen, har indgået aftale med Elses Madservice om at lave mad og tage sig af bookinger.

Nordenskov: Da det endnu ikke er lykkedes at stifte en forening, der på sigt kan købe og derved overtage Nordenskov Forsamlingshus fra 1895, har ejeren Frode Flyvbjerg Kristensen taget grydeskeen i egen hånd. Han har lavet en aftale med Else Mortensen (49) fra Stenderup-Krogager om at være kogekone i forsamlingshuset og samtidig tage sig af bookinger.

Frode Flyvbjerg Kristensen håber, at initiativet vil gøre chancen for en mulig overtagelse større.

- Min fornemmelse er, at foreningen vil købe det, hvis vi får succes med det her, siger Frode Flyvbjerg Kristensen, der tidligere på året købte forsamlingshuset på tvangsauktion for 235.000 kroner.

Han oplyser samtidig, at forsamlingshusets lejlighed er lejet ud.