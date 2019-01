Varde: Den 23. december lukkede Sisse Ingeberg "Ella's Coffee Shop" i Kræmmergade. Ikke for at holde juleferie - tværtimod. Hun har sammen med familie og venner knoklet lige indtil nu for hurtigst muligt at blive færdig med indretningen af cafeen, der fra på torsdag får adresse i Vestergade i den tidligere DanBolig-forretning lige overfor Sydbank.

- Jeg er endnu ikke færdig, så der er stadig brunt papir på vinduerne, siger hun med et smil, og indrømmer gerne, at det har været en hektisk periode med at lukke et sted og åbne et andet.

- Konceptet og stilen er den samme, men jeg har fordoblet antallet af siddeplader og udvidet menukortet med blandt andet en ny caféburger, fortæller Sisse, der på sigt også vil holde åben torsdag, fredag og lørdag aften.

- Jeg glæder mig til at komme i gang igen, og når vi er kommet godt fra start her, så er jeg klar til at indrette pølsevognen på Torvet. Det bliver ifølge Varde Kommune højst sandsynlig i midten af februar, siger den travle caféejer, der lige skal nå 1000 småting inden døren går op torsdag morgen klokken 9.30.