Elever tog forskud på fremtiden på Campus

Nuværende og tidligere elever samt undervisere fortalte om forskellige studier til åbent hus på Campus Varde.

Varde: Gymnasiet, handelsskolen, handelsgymnasiet, 10. klasse eller en erhvervsuddannelse? Et valg de unge i 9. og 10. klasse snart skal tage stilling til, og der var mulighed for at blive mere afklaret med sit valg, da Campus Varde havde åbent hus lørdag. Et spansk flag lyser med sine gule og røde farver op, det er linjen global business fra handelsgymnasiet, der har taget flaget med, fordi alle elever på denne studieretning har spansk på A-niveau. Freja Holbøll går på første år på global business. - Jeg kan godt lide sprog, og så vil jeg gerne udstationeres og arbejde ude i verden, siger hun, der også har en interesse for handel. Den har hun ikke fået fra fremmede, da hendes far er købmand.

Uddannelserne



Varde Gymnasium - tilbyder HF samt den almene STX studentereksamen med forskellige linjer



Varde Handelsskole- og handelsgymnasium - tilbyder HHX handelsstudentereksamen, samt de to erhvervsuddannelser EUX og EUD



10iCampus- 10. klasse med forskellige linjer.



Se mere på Campus Varde består af flere uddannelserVarde Gymnasium - tilbyder HF samt den almene STX studentereksamen med forskellige linjerVarde Handelsskole- og handelsgymnasium - tilbyder HHX handelsstudentereksamen, samt de to erhvervsuddannelser EUX og EUD10iCampus- 10. klasse med forskellige linjer.Se mere på campus-varde.dk

Tidligere elever Katrine Nielsen, der blev HHX-student i 2014 og er nu speditør ved Blue Water, hjælper gerne sin tidligere skole til åbent hus. - Når man står her som teenager, tænker man på, hvad man kan bruge fagene til, og det er vigtig at vise, siger Katrine Nielsen. En af de potentielt kommende elever er 15-årige Sebastian Lyhne Petersen, der går i 9. klasse på Ølgod Skole. Han skal på efterskole næste år, men derefter har han kig på handelsgymnasiet. - Jeg er her for at blive lidt mere sikker, siger han, der især interessere sig for linjen med økonomi, noget han fik en forsmag på i 8. klasses brobygning.

Fysik eller samfund På gymnasiet er der trængsel i fysiklokalet, hvor flere elever hører om de naturvidenskabelige fag. En af dem er 15-årige Daniel Gravers Christensen fra Sig. Han går i 9. klasse på Sct. Jacobi Skole, og efter sommerferien vil han gerne i gymnasiet. - Jeg er mest interesseret i fysik og det samfundsvidenskabelige, fortæller han. Han synes godt om, at der både er elever og undervisere til at fortælle om indholdet. - Lærerne vil altid forgylde det, siger han med et smil. Sammen med sin mor Birgitte Gravers Christensen søgte de blandt andet afklaring på, hvordan fagene kan sammensættes, og det synes de, de fik. - Her er også en god energi, det er dejligt at møde en levende skole, siger Birgitte Gravers Christensen.

En omvej til HF I lokalet hvor HF, der er en gymnasial eksamen på to år, holder til, er to af de fortællende elever Mads Olsen og Mathias Kronborg. De har begge snuset til elektrikerfaget men valgte om. - Jeg viste, at jeg ikke ville bruge tre år på gymnasiet, når jeg allerede er 18, siger Mads Olsen, der drømmer om at blive fysioterapeut. Da Mathias Kronborg begyndte på EUX, der kombinerer en gymnasial og en erhvervsfaglig uddannelse, opdagede han, det ikke var den rigtige retning, han var på vej i. - Jeg fandt ud af, at jeg hellere ville være skolelærer, siger han, som derfor skiftede til HF.