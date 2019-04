Skovlund: For fire år siden tilmeldte Skovlund Efterskole sig for første gang EF English Championship. Forleden fik skolens internationale 10. klasse titlen som den bedste klasse i Danmark til engelsk. Det var fjerde år i træk.EF English Championship er en konkurrence, som sammenligner over 10.000 elevers engelskevner landet over. Det foregår ved, at eleverne får en test, som både tester deres evner til at forstå sproget og deres grammatiske kunnen. Det hele kulminerede i en ceremoni i København, hvor klassen, som har klaret sig bedst får overrakt 3000 kroner.

Engelsklærer Paul Hutchinson forklarer, at al engelskundervisning foregår på engelsk.

- De lærer jo ikke bare engelsk ved at have undervisning i grammatik og læsning, men de snakker om historie, samfundsfag og etik på engelsk, og det gør, at deres ordforråd udvides. De lærer sproget ved at tale det hele tiden, siger engelsklæreren i en pressemeddelelse.