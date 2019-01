Blaavandshuk Skole deltog i jagten på de gode bakterier og fandt en bakterie, der aldrig tidligere er fundet noget sted i verden. Nu er håbet at de får lov at give bakterien navn.

Testresultaterne har været et smut i USA for at blive testet. Da det er den første af sin art, håber vi, at eleverne på Blåvandshuk Skole skal navngive bakterien, og der er noget der peger i retning af at navnet bliver en blanding af de latinske ord for blå, vand og huk.

Stolthed på skolen

På Blåvandshuk Skole er elever og lærere meget stolte over at de er med til at sætte deres fingeraftryk på den naturvidenskabelige forskning, som jo kan være med til at udvikle nye produkter i fremtiden. Der er på landsplan fundet 10 nye mælkesyrebakteriearter. Arten der er fundet i Oksbøl er ikke fundet andre steder her.

Eleverne der har fundet bakterien går på valgfagsholdet innovativt naturfag. Valgfaget har fokus på naturfaget og den naturvidenskabelige arbejdsmetode. Det er elever med speciel stor interesse for naturvidenskab der har valgt at gå på dette hold, og fra skolens side er det en del af indsatsen for at sætte de naturvidenskabelige fag mere i spil.