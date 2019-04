Janderup: Hos Kreative Haver i Janderup glæder indehaver Kirsten Falster-Hansen sig over, at hendes elev Mads M. Christensen med held har deltaget i DM i Skills i Næstved. Mads M. Christensen er 3. års anlægsgartner-elev, og det var som sådan han konkurrerede med andre elever ved Skills i Næstved. Og det gjorde han så godt, at han kom hjem med en flot sølvmedalje. /exp