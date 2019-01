Ekskæreste reddede kvinde fra hendes nuværende kæreste

Varde: Dét, der i JydskeVestkysten onsdag så ud som om at en kvinde på Østervold i Varde havde fået tæsk af sin ekskæreste og blev reddet af sin kæreste, har vist sig at være en misforståelse.

Kvinden blev udsat for grov vold af sin nuværende kæreste, og hun blev reddet af sin eks-kæreste.

Det fortæller kvindens datter, da hun onsdag er på vej ned for at besøge sin mor på Sydvestjysk Sygehus. JydskeVestkysten har datterens identitet, men har valgt ikke at offentliggøre den, før pigens mor selv er klar til at tage stilling til, om hun vil fortælle nærmere.

Foreløbig skal hun behandles for blandt andet fire brækkede ribben og et brækket kindben.

Stridigheder mellem kvinden og hendes kæreste udviklede sig nytårsmorgen kl. 07.25 på Østervold i Varde. Heldigvis dukkede kvindens eks-kæreste altså op.