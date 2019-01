Eftersøgt med hunde: Mand stak af fra politiet og væltede på stjålet minilæsser

Blåvand: En 41-årig mand fra Blåvand-området ville ikke tale med politiet, som ville standse ham på en minilæsser. Han kørte på den ved Blåvand søndag klokken 17.16.

Manden stak af fra politiet ind i en skov, men væltede på minilæsseren. Han forsvandt, men blev derpå eftersøgt med hunde.

Det lykkedes at finde manden. Han er nu sigtet for at køre på minilæsseren i alkoholpåvirket tilstand. Han er desuden frakendt sit kørekort.

Minilæsseren blev i september stjålet fra Hedetoftvej i Blåvand. Politiet efterforsker nu, om den 41-årige har noget med tyveriet at gøre.