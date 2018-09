Efterskolernes store udstillingsdag

Efterskolerne dag er årets store udstillingsvindue. På Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole gjorde en garvet og en ny lærer klar til at sælge et budskab om faglighed, helhed og fællesskab.

- Jeg føler ikke, at vi sælger noget. Vi får en åben snak om, hvad vi er, for ingen er tjent med, at vi får elever, der ikke passer ind her, siger han.

De to er kolleger på Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole, og begge skulle søndag få de valfartende familier til at føle sig godt tilpas og set, ved at henvende sig til dem over kaffen og kagen i spisesalen.

Varde: Lise Jepsen havde 25 års jubilæum sidste år, eller et års tid efter, at Anders Vinter blev ansat.

- Under uddannelsen var jeg i praktik i matematik i 5. klasse i en folkeskole. Dér besluttede jeg, at det skulle jeg aldrig igen, siger hun.

Sammen morgen, aften og i weekenden

Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole er privilegeret ved at have elever, der meget gerne vil lære. Mange har også meget let ved det, skolen har et højt gennemsnit, men begge lærere understreger, at skolen også har elever, der skal have et løft. Kendetegnet er bare, at eleverne gerne vil.

- Så jeg kan undervise hold med 45 elever i matematik, sammen med en kollega, siger Lise Jepsen.

Det tror hun ikke, ville kunne lade sig gøre i folkeskolen. I virkeligheden har hun ikke tænkt sig at finde ud af, om hun har ret, for hun har aldrig haft lyst til at skifte.

- Det vidunderlige her er jo, at vi også har eleverne både morgen og aften og i weekenderne. Vi ser de unge, både når de står op, og når de går i seng, og i deres fritid. Det giver en helt anden følelse af fællesskab og relationer, siger hun.

Hendes frygt er, at med fag som matematik, fysik og kemi, som er hendes kerneområder på efterskolen, ville hun aldrig lære eleverne i en folkeskole rigtigt at kende.

- Mit skræmmebillede er, at jeg ville få alle skolens elever halvanden time om ugen, siger hun.

- De relationer, vi har her, fordi vi er sammen med de unge både i undervisningen og udenfor undervisningen, er helt anderledes. Og det gør grundlaget for at undervise helt anderledes, siger Anders Vinter og fortsætter:

- Jeg forestiller mig, at vi er det modsatte af en vikar, der slet ikke kender sine elever. Vi er i den heldige situation, at vi kender eleverne rigtig godt, så vi kan tage udgangspunkt i det hele menneske. Hvis en elev har det svært i et fag, så ved vi, hvad eleven til gengæld er dygtig til.