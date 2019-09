Efterskolernes Dag: Hjemve er noget, man taler om

På Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har viceforstanderen de sidste mange år haft en samtalegruppe for elever med hjemve. For hjemveen er nemmere at håndtere, når man taler åbent om den - og når man ser, at man ikke er den eneste, der længes hjem.

Ud af ethvert elevhold er der altid nogle stykker, som vil lide af hjemve i en eller anden grad. På mange efterskoler er det noget, som kontaktlærerne taler med den hjemveramte om, men på Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole, VGE, har de valgt en anderledes tilgang. Her holder viceforstander Lise Hadrup samtalegrupper om hjemve.

Idéen opstod for otte år siden, da hun var ny på efterskolen. Dengang var der 12 elever, som stoppede på efterskolen på grund af hjemve. Det fik lærerstaben til at spørge eleverne, hvad man kunne gøre, for at undgå at sådan noget skete igen. Beskeden fra eleverne var, at de skulle begynde med at påvirke forældrene, og så skulle de tale om hjemve på skolen, så eleverne ikke følte, de gik alene med det.

- Vi betragter hjemve som et fænomen, der på nogle måder kan sammenlignes med sorg. Hjemve påvirker kroppen og den unges måde at handle på, og mens man er i det, kan det være svært at tro på, at det går væk, fortæller Lise Hadrup, som har en uddannelse inden for psykoterapi.

Skolen har det som erklæret mål, at ingen elever skal stoppe på skolen på grund af hjemve, og allerede før eleverne begynder på skolen, taler hun med forældrene om, hvordan skolen håndterer elever med hjemve.

- Når forældrene kommer til ny elev-dag, fortæller jeg forældrene, at hjemve findes, og at det er noget, vi har tænkt os at tale om på skolen, siger hun.