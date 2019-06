At de har valgt at lukke, skyldes flere forhold. Blandt andet er deres dåbsattest lidt gul i kanten. Og helt fra begyndelsen var det intentionen, at de ville drive butikken sammen med en købmand. Som en slags fødselshjælp.

- Jeg har hele tiden sagt, at vi havde en lang vinter. Da var omsætningen for lav, siger Jens Kristian Høy om forretningens største udfordring.

I forhandlinger

For Nymindegab som by er det naturligvis en streg i regningen, at den nu igen har udsigt til at miste sin købmandsbutik. Men byen har før besteget højere bjerge. Og en ny købmand skal kun tænke på at få varer på hylderne, da alt andet er en del af lejemålet. Og måske på lidt lempeligere vilkår.

- Målet er, at vi skal have en ny købmand. Jeg er fortrøstningsfuld og er sikker på, at det nok skal lykkes, siger direktør Søren Rotbøl Jepsen fra Nymindegab Invest, der også er formand for borgerforeningen.

Han fortæller, at de lige nu er i forhandlinger med en person om at drive købmandsbutikken videre. Men intet er på plads endnu.