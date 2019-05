Efter to fadæser: Flertal vil sende rengøring i udbud igen

I august 2016 skrev JydskeVestkysten, at der var stor utilfredshed med rengøringen på Næsbjerg Skole. Arbejdsmiljørepræsentant Biran Jensen viser her noget spindelvæv fra vindueskarmen i fysiklokalet. Kommuner, der selv står for rengøringen, oplever, at kvaliteten bliver bedre, men det er som regel dyrere. Arkivfoto: Morten Nielsen

Varde Kommune har mildest talt været uheldig med to private firmaer, der har gjort rent for kommunen. Politisk flertal ønsker alligevel et nyt udbud.

Varde Kommune: Først havde Varde Kommune et rengøringsfirma, hvor der var udbredt utilfredshed med rengøringen. Det næste firma blev fyret, fordi Varde Kommune blandt andet mener, at der er brugt illegal arbejdskraft. Der er nu styr på rengøringen frem til årsskiftet. Men de politiske partier er ikke enige om, hvad der skal ske derefter. Et flertal, der består af Venstre, Dansk Folkeparti og Lokallisten, vil sende opgaven i udbud igen, så private firmaer skal kæmpe om at få lov til at gøre rent. En undersøgelse fra Varde Kommune har vist, at kommuner oplever en bedre kvalitet, hvis de selv står for rengøringen. Men borgmester Erik Buhl (V) hæfter sig ved, at prisen er højere. - Jeg synes, vi prioriterer en ansvarlig økonomi, siger Erik Buhl.

To rengøringsløsninger

Rengøringen varetages af det ejendomscenter, der oprettes fra årsskiftet.

Der skal laves en særaftale med 3F, så medarbejderne må arbejde lidt hurtigere, end rengøringsfolk normalt gør i det offentlige.



Flertallet ønsker:

Et nyt udbud fra årsskiftet. Kun private firmaer deltager i udbuddet.

Varde Kommune opdeles i seks geografiske områder, så også mindre firmaer kan byde på opgaven.

Der skal være sociale klausuler, så firmaerne forpligter sig på at behandle sine medarbejdere ordentligt. Socialdemokratiet og Radikale ønsker, at kommunen selv skal gøre rent. Den socialdemokratiske model er:Flertallet ønsker:

Kvalitet er vigtigst Forvaltningen vurderer, at rengøringen bliver to-otte millioner kroner dyrere end de 26,5 millioner kroner om året, som kommunen betaler i dag. Gruppeformand Søren Laulund (S) er ikke enig i det regnestykke. Esbjerg Kommune har nemlig en særaftale med 3F, der har betydet en lavere pris, og den mener Søren Laulund også, at Varde Kommune må kunne få. Der vil være nogle startomkostninger ved at trække rengøringen hjem, så Søren Laulund er enig i, at hans løsning er lidt dyrere. Men kvalitet og pris hænger sammen, mener han. - Vi har oplevet det to gange nu med de private, at de har svigtet, siger han. - Sandsynligheden for, at det kunne ske en tredje gang med et privat firma, er jo tiltagende.

Den bedste timing Erik Buhl vil ikke afvise, at kommunen selv skal klare rengøringen på sigt, men han mener, at kommunen har for lidt tid til at lave den rette organisation, der kan sikre en god og billig rengøring. Søren Laulund er helt uenig. Han påpeger, at pedellerne er ved at blive samlet i et nyt, fælles ejendomscenter, og derfor er det netop nu, hvor der alligevel skal ske forandringer, at det giver mening at få rengøringen ind under dette ejendomscenter.