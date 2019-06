Efter seks uger med ombygning: Netto åbner på fredag

Varde: Siden skærtorsdag den 18. april har Netto på Ribevej i Varde været lukket for kunder - kun håndværkerne haft deres gang i butikken, der er blevet dobbelt så stor og nu råder over 1200 kvadratmeter.

- Det er en helt anden oplevelse at komme ind. Før var vi altid presset på pladsen. Det er så stort lige pludseligt, siger Hans Ole Kold, der er butikschef i Netto Varde og ser frem til genåbningen den 7. juni.

En af de forbedringer, der er kommet med den ekstra plads, er frostvarer både i og bag butikken. Tidligere var samtlige frostvarer inde i butikken.

- Før havde vi ikke plads til at have frostvarer nok hjemme. Nu har vi lige pludselig fryseren ude bagved. I al den tid, jeg har været her, tror jeg ikke, at vi nogensinde har haft fryserundstykker nok. Det kan vi have nu, fortæller Hans Ole Kold som et eksempel.