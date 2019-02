Efter rengøringsskandalen i Varde: Socialdemokrat vil droppe privat ansatte rengøringsassistenter

Varde Kommune: "Det eneste, udlicitering har medført, er dårligere arbejdsforhold og lavere løn til de ansatte."

Sådan lyder det klare budskab fra Sandie Eis Ravn (S) i et Facebook-opslag, der er skrevet, efter det er kommet frem, at fem, der har gjort rent for KN Rengøring hos Varde Kommune, er blevet sigtet for at have arbejdet ulovligt i Danmark, og at Varde Kommune derfor har opsagt samarbejdet med virksomheden.

Hun fortæller, at hun ikke har drøftet sagen med sine partifæller, så hendes holdning står for egen regning. I opslaget foreslår hun, at rengøringspersonale bliver ansat på den enkelte institution, men hun fortæller, at det væsentligste for hende er, at rengøringspersonalet bliver kommunalt ansat igen. Det er muligt, at den bedste model er, at de alle skal ansættes under det kommende, fælles ejendomscenter og arbejde i geografiske teams eksempelvis.