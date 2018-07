Efter påsatte brande: Politiet storroser heltene, der forhindrede storbrandene ved Lunde

Politikommissær Ole Hillerup er fuld af lovord over både den 15-årige Maurice Lybeck Christensen og en lokal mand. De forhindrede med deres snarrådige indsats, at to brande udviklede sig til en katastrofe.

De tre drenge tog derefter flugten på en gammel scooter. Det skulle senere vise sig at være to 16-årige drenge fra henholdsvis Kvong og Oksbøl og en 14-årig dreng fra Nørre Nebel.

Lugtede benzin

Og med den i favnen spurtede Maurice Lybeck Christensen de cirka 100 meter over til skraldespanden på skolen.

- Der kom meget røg. Det var helt sort. Og jeg kunne klart og tydeligt lugte benzin. Jeg har oplevet benzin brænde, siger han, som også lige kan friske en knallertmotor op.

Efter at have slukket ilden, som aldrig rigtig nåede at udvikle sig, gik han tilbage til købmanden, stillede pulverslukker på plads og gik videre. Som om det ikke var noget særligt.

Men noget særligt er han ifølge politikommissær Ole Hillerup fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Han sender både Maurice Lybeck Christensen og den lokale Svend Pedersen, der fredag morgen klokken 4.00 på en grusvej syd for Nørre Nebel forhindrede en storbrand i at udvikle sig. Her havde de samme drenge sat ild til en stjålet bil. Men Svend Pedersen forhindrede ilden i at bredde sig.

- Vi er rigtig glade for deres snarrådige handlekraft. Vi anerkender virkelig deres indsats, siger Ole Hillerup.