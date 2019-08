Det er nu gået godt to år og syv måneder siden, det omfattende skovsvineri i Helle-Biltoft Plantage fandt sted. Et par har erkendt, at det er deres flytteaffald. Men da sagen i juni kom for Retten i Esbjerg, valgte anklagerne at trække sagen tilbage til fornyet behandling. Det frustrerer i den grad Benny Ølgod, der er formand i Helle-Biltoft Plantage. Arkivfoto: Henrik Reintoft