Efter mand blev sigtet for hæleri: Nu sikrer vi robotplæneklipperne

Tinghøj: Det er måske let at stjæle en robotplæneklipper i et ubevogtet øjeblik, når den kører rundt i haven. Men det er først og fremmest uhæderligt. Og det er stadig mere dumt. Det måtte en 46-årig mand fra Kvong sande, for han blev onsdag sigtet for hæleri i forbindelse med en robotplæneklipper, som var stjålet fra Tjæreborg lørdagen før.

De fleste sikrer sig

Det bliver stadig mere almindeligt, at robotplæneklipperne kan spores via gps, oplyser Karin Jessen, som er medindehaver af Tinghøj Motorsave, som sælger robotplæneklippere af mærket Husqvarna.

De, som er mærket med et X, har indbygget kontakt med omverdenen via gps, og de er således tyverisikrede.

- Ellers så koster det 2150 kroner at få en anordning, så den kan spores via gps. Men det er faktisk billigere at købe den billigste Automover med mærket X, som koster omkring 17.000 kroner. Det gør langt de fleste kunder da også, siger Karin Jessen.

Også havetraktorer og motorsave er et yndet bytte for indbrudstyve, og her kan man også vælge at få en tyverisikring via gps. Det er dog knapt så hyppigt, da disse er mere låst inde.