De kommende år har Forsvaret behov for at kunne udvide sit øvelsesområde langs Vestkysten i Varde Kommune. Især 1. Brigade med hovedkvarter i Holstebro har behov et langt større øvelsesområde. Det får vi at opleve de to sidste uger i september, når der holdes øvelsen "Brave Lion" med over 2000 soldater. Arkivfoto: Henrik Reintoft