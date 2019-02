Efter kritik: Hackerfirma i Roust vil skære ned på brugen af skjult kamera

Prueba Cybersecurity i Roust ved Varde og Esbjerg er kommet i vælten, efter det er kommet frem, at virksomheden har brugt skjult kamera i opgaver for Varde og Nyborg Kommuner. Fremover vil virksomheden i nogle tilfælde sige nej til ønsker om skjult kamera.

Roust: I denne uge er det kommet frem, at Prueba Cybersecurity, der ligger i Roust, sydvest for Varde, har brugt skjult kamera i Nyborg og Varde Kommuner, når virksomheden, der tester it-sikkerhed, har forsøgt at få adgang til kommunernes computere. Nu ændrer virksomheden politik.

- Når vi snakker med vores kunder om vores forløb og vores processer, så kan det godt ske, at vores kunder ytrer et ønske om, at vi optager forløbet for at kunne dokumentere det, men fremover vil vi rådgive dem til, at de bedes overveje, om det er strengt nødvendigt, eller om de har et stærkt begrundet mistanke. Før vil vi ikke gøre det, siger Dennis Ellebæk, administrerende direktør for Prueba Cybersecurity.

- Vi vil ikke efterleve vores kunders ønske på samme vis, som vi hidtil har gjort.