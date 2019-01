Vejers Strand: Gerd Restorff, 61 år, fik fornyet energi, da han som 59-årig skiftede et lederjob i feriehusbranchen ud med et andet. Han har de seneste to år været bureauchef for sommerhusbureauet Esmark i afdelingen i Vejers Strand. Han er desuden med i ledelsen af Esmark.

Torsdag var der rejsegilde på Esmarks kommende servicebygning i Vejers Strand, og den skal danne rammen om et forlænget arbejdsliv for Gerd Restorff.

- Jeg var sikker på, at jeg ville gå på efterløn som 63-årig, siger Gerd Restorff.

Men det er der ikke udsigt til længere. Gerd ønsker at blive ældre på arbejdsmarkedet. For jobskiftet gav ham ekstra energi, og det er der helt konkrete grunde til.

- På mit tidligere arbejde havde jeg selv skabt en jobprofil, så jeg tjekkede mail dag og nat. Jeg var stort set ikke hjemme i syv måneder om året, siger Gerd Restorff.

Et barnebarn blev dråben. Gerd indså, at han ikke ville få det barnebarn ret meget at se i sin daværende jobsituation.