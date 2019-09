Varde Kommune vil skærpe sine krav for at undgå igen at få en bankforbindelse, der er involveret i en hvidvaskskandale. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Når kontrakten med Danske Bank udløber, vil Varde Kommune skærpe kravene til sin banks indsats mod hvidvask, og kommunen vil også have bedre muligheder for at opsige samarbejdet.

Varde Kommune: Da Danske Banks rolle i en kæmpe hvidvaskskandale kom frem, var der både debattører og politikere, der ønskede, at det offentlige skulle vælge andre banker. Men i Varde Kommune - som så mange andre steder - var den sag hurtigt uddebatteret, for Danske Bank har ikke brudt nogle betingelser i kontrakten med kommunen, så derfor kan kommunen ikke uden videre stoppe samarbejdet. Derfor skal der en dom i retssystemet til, hvis Varde Kommune skal skifte bank inden 2021. Nu har økonomiudvalget i enighed besluttet, at der skal gælde skarpere krav næste gang, der er et bankudbud. Beslutningen er kommet på baggrund af et ønske fra Søren Laulund, der er Socialdemokratiets gruppeformand i Varde Byråd.

Danske Bank og Varde Kommune Danske Bank er centrum i en hvidvasksag, der har vakt international opsigt. Banken har blandt andet skiftet den administrerende direktør på baggrund af skandalen, men der er ikke faldet nogen dom.

Varde Kommune lavede i 2017 et udbud for at finde den bank, der ville håndtere kommunens bankforretninger billigst. Danske Bank vandt udbuddet, og der er tegnet kontrakt for fire år.

Varde Kommune havde i oktober 2018 aktier for 273.000 kroner og virksomhedsobligationer for 50.000 kroner i Danske Bank.

Anbefalinger fra KL Der er lavet nogle anbefalinger til, hvordan en kommune kan skærpe sine krav. Det er meget tekniske krav, men grundlæggende betyder det, at kommuner lettere kan udelukke banker, der er involveret i hvidvask, fra overhovedet at deltage i udbuddet, og kommunen kan også stille nogle krav om blandt andet sund virksomhedskultur. Hvis bankerne ikke overholder kravene, så kan det føre til, at kommunerne kan opsige samarbejdet. Anbefalingerne er lavet af et udvalg, som KL's bankråd har lavet. KL er kommunernes Landsforening. - Vi vil helt klar følge KL's anbefaling, siger borgmester Erik Buhl (V).

Bundet af kontrakt I oktober 2018 prøvede debattør Carsten Sohl at få Varde Kommune til at vælge en ny bank. Dengang sagde Erik Buhl: - Jeg kan godt have det som Carsten, at der er nogle ting her, der på ingen måde er i orden, men vi er bundet af en kontrakt på det her, og det er den, vi forholder os til. Falder der en dom, så vil vi selvfølgelig vurdere, om det er det, der gør, at vi skal finde en anden bank, siger borgmesteren. Carsten Sohl ønskede sig dengang, at Varde Kommune indskrev etiske retningslinjer i kommende kontrakter. Sådanne etiske retningslinjer er også en del af KL's anbefalinger. KL's bankråd kalder det dog for "governanceprincipper".