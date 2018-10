Efter hvidvaskskandalen: Debattør ønsker Varde Kommune ud af Danske Bank

Carsten Sohl finder det urimeligt, at Varde Kommune er kunde hos Danske Bank. Han mener, at kommunen bør lave etiske retningslinjer, som kommunens bankforbindelse skal leve op til.

Varde Kommune: Varde Kommune har i 2017 indgået en fireårig kontrakt med Danske Bank. Aftalen er ikke misligholdt, og der er heller ikke faldet dom i hvidvasksagen, så derfor har kommunen ingen planer om at skifte bank. Sådan lyder et svar fra Varde Kommune til Carsten Sohl.

Carsten Sohl er en ivrig debattør. Han har været kandidat ved flere politiske valg og er forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i Din Forsyning. Han finder det grotesk, at Varde Kommune ikke kan komme ud af kontrakten.

Det har borgmester Erik Buhl (V) til en vis grad forståelse for. Han siger, at hvis det ikke havde været brud på kontrakten, så ville han gerne have diskuteret med sit byråd, om Varde kommune burde finde en anden bank.

- Jeg kan godt have det som Carsten, at der er nogle ting her, der på ingen måde er i orden, men vi er bundet af en kontrakt på det her, og det er den, vi forholder os til. Falder der en dom, så vil vi selvfølgelig vurdere, om det er det, der gør, at vi skal finde en anden bank, siger borgmesteren.