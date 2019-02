Efter halvandet år: Nu kan eksnarkomaner få metadon i Varde igen

Varde. På onsdag bliver det igen muligt for 20 tidligere narkomaner at få substitutionsmedicin som eksempelvis metadon i Varde.

Det har ikke været muligt siden efteråret 2017, hvor Center for Misbrug i Esbjerg fik et påbud. Heri blev det blandt andet gjort klart, at de tidligere narkomaner ikke må få deres medicin på apoteket, men at de skal have det ved personlig kontakt. Det betød i første omgang, at eksnarkomanerne skulle til Esbjerg hver uge.

- Vi er glad for, at vi er nået så langt. Det har virkelig været en udfordring at finde egnede lokaler. Det er delvis, fordi det skal være lokaler, der kan indrettes i forhold til medarbejdernes sikkerhed. Og så kan vi ikke bare indrette dem på en skole eller i en børnehave af gode grunde, siger Claus Fjeldgaard, der er direktør for social og sundhed i Varde Kommune.