Efter hærværk og indbrud: Enhver kan gå lige ind i det nedlagte rådhus

Nørre Nebel: Onsdag aften blev det anmeldt, at der endnu en gang har været indbrud og hærværk i det tidligere så statelige og velholdte rødstens-rådhus i Nørre Nebel på 2600 kvadratmeter. Rådhuset har siden kommunesammenlægningen for 11 år siden stået tomt. En tur til rådhuset torsdag afslører, at en dør efter indbruddet står pivåben, og at enhver kan gå lige ind. Ejeren af rådhuset er erhvervsmanden Jesper P. Ramskov fra Esbjerg, og han erkender, at det er et problem, at man kan gå lige ind i den tidligere offentlige bygning.

- Der er mange indbrud. Jeg har lavet en aftale med Røde Kors, som afpatruljerer og aflåser to gange om ugen. Men lige så snart jeg spærrer af, så er der indbrud igen, siger Jesper P. Ramskov, som vurderer, at problemet snart kan løse sig selv.

- Jeg overvejer ganske enkelt at rive rådhuset ned og udstykke området til byggegrunde. Jeg tror ikke, at det bliver særlig dyrt at rive rådhuset ned, da mange af materialerne kan genanvendes - altså sælges, siger Jesper P. Ramskov.

Han pointerer desuden, at SSP er på sagen med unge fra området, der trænger ind og laver hærværk i den store, tomme bygning.