Efter fosforfund gennemsøges strandene i Vejers og Blåvand

- Filskiven er formodentligt fra en artilleritestskydning af 50 røggranater i uge 49 i 2018 i Oksbøl Skydeterræn, og Forsvaret ved pt. ikke, om der eventuelt dukker flere fosforimprægnerede filtskiver op i den kommende tid. Aktuelt har Forsvaret i dag (fredag red.) afsøgt stranden fra Vejers - Syd for Blåvand og har intet fundet. Stranden gennemsøges igen i morgen tidlig og senere i løbet af weekenden.

Her oplyses det desuden:

Blåvand/Oksbøl: Denne uge er der fundet et uafbrændt trekantet fosforimprægneret filtskive på stranden ved Blåvand. Filtskiven kan, ved kontakt med ilt, selvantænde, ligesom fosfor på huden vil medføre forbrændinger. Det oplyser major Stig G. Larsen, chef Skydesikkerhed Oksbøl, i en pressemeddelelse.

Hvis du finder det

Håndteringen af et fund bør håndteres således, lyder opfordringen:

- Opdager man et stykke fosfor der brænder, skal man lade det brænde ud, med mindre der er fare for, at det kan antænde andet brændbart materiale.

- Finder man et stykke filt (fosfor), bedes man kontakte hovedvagten på Oksbøl Kaserne, på telefon 72 83 80 00.