Det er en stor dag. Det er fire år siden, det blev besluttet at udbygge skolen. Undervejs er der sket ændringer flere gange, så derfor er det først nu, at byggeriet går i gang.

Han tilføjer, at også forældrene nu vil få en anden tilknytning til skolen, fordi de også selv kan have et gøremål på stedet.

Blandt de officielle gæster er også Mads Sørensen (V), formand for kultur og fritid, og biblioteksleder Peter Holm Lindgaard. Selvom det oprindeligt kun var meningen at bygge en multisal til blandt andet idrætsundervisning, så er projektet vokset i størrelse siden da. En af de væsentlige ændringer er, at der nu også skal bygges en kombi-bibliotek. Det vil sige en kombination af folkebibliotek og skolebibliotek.

Legetøj for store drenge

Der bliver taget syv første spadestik. Tre politikere har fået hver en spade, og ligeså har fire børn.

Men så bliver der også lige taget et ottende. Peder Foldager har nemlig fået øje på en stor gravemaskine og får tiltusket sig muligheden for at tage et stort spadestik også.

Bagefter griner han og andre voksne af det og kalder det et "legetøj for store drenge".

- Det eneste problem er, at der ikke skulle være noget hul der, siger Peder Foldager.

Der går da også under ét minut, før hullet bliver dækket til igen. Imens går alle børnene i gang og lærerne i gang med at synge en sang, mens en lastbil læsser et læs sand af på byggepladsen.

Det store skolebyggeri er i gang.