Efter farvel til byråd og regionen: Thyge Nielsen er blevet overkageceremonimester

Tidligere politiker har opgivet arbejdsmarkedet. Til gengæld kaster han alle kræfter ind i at holde fest for den sociale cafe Paraplyen.

-Jeg søgte et par job, hvor de forventede en med en akademisk baggrund. I mine øjne var det, de havde brug for, sund fornuft. Men det syntes de ikke, og nu bliver jeg pensionist og kan lave, hvad jeg vil.

- Jeg var ude at søge job, da jeg havde meldt mig ledig og skulle søge to job om ugen. Nu er jeg gået på efterløn i stedet for, siger Thyge Nielsen og fortsætter:

I dag har han valgt efterløn. Til gengæld har han kastet alle sine kræfter ind i at gøre en forskel. I første omgang ved at holde fest for Cafe Paraplyen, der skal rejse en million kroner ved flytning til metodistkirken.

Paraplyen holder indflytterfest fredag den 18. maj fra klokken 14 til 17. I den gamle metodistkirke, Nørrevold 24-26 i Varde. Sognepræst Morten Thaysen, der er formand for Cafe Paraplyens styregruppe, vil trække brugere og folk fra Vardes erhvervsliv på scenen til interviews om, hvorfor det er så vigtigt, at Varde Kommune har et sted som Paraplyen. Borgmester Erik Buhl og socialudvalgsformand Tina Agergaard deltager også i programmet, ligesom landsformanden for KFUMs sociale arbejde er på besøg. Det dybere formål er at sælge 1000 mursten til 1000 kroner stykket. En mursten udløser også to gange tre styk kage og kaffe. Ellers kan kage og kaffe også købes uden mursten.

Det er den dybere årsag til at holde stor flyttefest. 1000 mursten til 1000 kroner skal sælges, og nu der skal tjenes penge, skal der også betales for kage til kaffen ved flyttefesten.

Rita Christensen har været leder af KFUMs sociale cafe i Varde alle årene. Ved flytningen fra de lavloftede lokaler i Nørregade til kirken på Nørrevold skal hun og Paraplyens Venner selv skrabe en million kroner ind, for at have råd til huslejen.

- Og så sagde jeg til Rita, at hvis hun manglede nogen til at finde den million, så kunne hun bare ringe. Og hun tog mig på ordet, siger han.

- Jeg kunne fornemme, at Rita kunne bruge mig til det her, så er jeg blevet overkageceremonimester, siger Thyge Nielsen og griner.

Det største kagebord

- Jeg er ved at arrangere Vardes største kagebord nogen sinde. I hvert fald mindst 50 har jeg tilsagn fra, som kommer med kage. Det kan være al mulig slags kage, bare det kan spises med engangsbestik, siger Thyge Nielsen og fortsætter:

- Jeg har faktisk tilsagn fra alle hjørner af kommunen. Jeg har bagere i Oksbøl, Nørre Nebel, Årre, Alslev, Ølgod, og stor flok fra Varde også. Så det bliver også en markering af, at Paraplyen er ikke kun for Varde by, men for hele kommunen.

Thyge Nielsen tror, Paraplyen er god for folkesundheden. For dem, der bruger Paraplyen, såvel som for alle, der bare ved, at Paraplyen er en mulighed.

- Jeg har altid været fascineret af Paraplyen og Paraplyens arbejde. Hvis vi ikke havde sådan nogen steder som Paraplyen, så ville kommunen være et fattigt sted at bo. Steder hvor vi tager vare på hinanden, det er jo det, det drejer sig om på Paraplyen. Og at vi ikke tror, at kommunen klarer alt, men at vi selv gør en frivillig indsats. Det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om sundt. Både for den enkelte og kommunen, siger han.