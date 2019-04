Efter avisens live-debat: Det mener lokale kandidater om fire emner

1) Kystbyggerier

Som Marie Krarup (DF) bemærkede, så er det ikke Folketinget, der bestemmer, om der kan bygges et hotel i Blåvand. Men det er Folketinget, der sætter rammerne for, hvor meget der kan bygges i kystområder, og her er det ikke ligegyldigt, hvem der bliver valgt.

Gunner Poulsen (SF) ønskede ikke mere byggeri ved kysten.

- Uden penge i kassen kan du have alt det natur, du vil, Gunner Poulsen, men du kan ikke leve, svarede Steen Holm Iversen (LA), der dog også i sine indlæg bemærkede, at Blåvand er ved at nå sin grænse for, hvor mange turister der er plads til.

- Jeg elsker penge i kassen, men jeg er skolelærer, så jeg får ikke så mange af dem. Men det, jeg ikke elsker, er, at man siger, at så må vi bare have flere steder, hvor folk skal overnatte, og de skal ligge så tæt på kysten som muligt, sagde Gunner Poulsen.