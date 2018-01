Efter artikel i JydskeVestkysten: Nu kommer Sebastian endelig i specialklasse

- Artiklen gav så meget respons, at jeg også skrev et brev til Varde Kommunes skolechef efterfølgende. To dage senere blev vi ringet op om, at Sebastian var blevet visiteret til specialklasse på Lykkesgårdskolen, siger Anja Schmidt Hallum Hansen.

Forældrene følte selv, at de havde forsøgt alt. Derfor valgte de at gå til JydskeVestkysten og fortælle om, hvordan en dreng på 11 år sad flere dage isoleret på sit værelse, end han kom i skole. Uden at nogen fandt det forkert.

Sådan begyndte artiklen i JydskeVestkysten den 3. januar i år, for præcis tre uger siden, da Sebastians forældre, Anja og Peter Schmidt Hallum Hansen havde fået nok. Deres 11-årige søn kunne højst overtales til at gå i skole hver anden dag.

Varde: "Sebastian Schmidt Hallum Hansen er autist med hyper følsomhed. Han er urolig og har det ikke godt i store grupper, alligevel går han i en folkeskoleklasse med 30 elever, mens forældrene kæmper for at få ham flyttet."

Sebastian Schmidt Hallum Hansen er 11 år. For præcis et år siden fik han diagnoserne infantil autisme og ADD efter en udredning på børnepsykiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus.Tidligere tvang forældrene deres dreng i skole. I dag er han kun afsted to eller tre dage om ugen. Han vil ikke.JydskeVestkysten skrev om familiens situation den 3. januar i år. Autisme er ifølge Socialstyrelsen kendetegnet ved: Autisme er en sammensat funktionsnedsættelse, som forekommer i forskellige grader og former. Autisme er kendetegnet ved en anderledes, og ofte forsinket, udvikling på områderne socialt samspil, social kommunikation, social forestillingsevne og adfærd og interesser.Autisme indvirker på personens interesseområder, personlighedsudvikling og livssituation - i det hele taget alle de situationer og sammenhænge, som mennesker med autisme befinder sig i. ADD er ifølge ADHD-foreningen: Bogstaverne ADD står således for Attention Deficit Disorder. Det vil sige forstyrrelse af opmærksomheden.

Begynder på mandag

Sebastian var tirsdag ovre at besøge sin nye klasse, og mandag begynder han med en optrapning, der gerne skal betyde fuldt skema hver dag efter vinterferien.

- Sebastian synes, det er rigtigt spændende. Han kommer i en klasse med ti andre børn, siger Anja Schmidt Hallum og fortsætter:

- Alene det at der er meget færre børn. Men skolen er også opbygget på en helt anden måde med boglige fag om formiddagen og kreative fag og bevægelse om eftermiddagen og med tre voksne, der forhåbentlig formår at give ham den støtte og tryghed, han har brug for.

På Jacobi Skole gik Sebastian i en klasse med 30 elever.

Nu er det håbet, at han bliver så glad for skolen, at han kan deltage hver dag fra klokken 8 til 15.30.

Tror I det kan lade sig gøre?

- Ja, det tror jeg. Bare ikke lige med det samme måske. Han bliver trappet ind, så han når at vænne sig til det, og så lærerne lærer ham at kende stille og roligt. Men efter vinterferien tror vi, at det kan lade sig gøre.