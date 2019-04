Efter anholdelse og omfattende politiaktion: Nu løslader politiet 30-årig mand

Ølgod: Syd- og Sønderjyllands Politi løslod lørdag middag en 30-årig mand fra Ølgod, som politiet ved en større aktion anholdt fredag klokken 16.10 på Torvegade i Ølgod. Selve anholdelsen foregik ifølge politiet uden større dramatik.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at der ikke var grundlag for at fremstille den 30-årige i grundlovsforhør. Den 30-årige er ifølge politiet kendt i det psykiatriske system og sigtes nu for overtrædelse af straffelovens § 266. Den omhandler trusler.