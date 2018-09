Efter EFE's konkurs: Produktionsskolen Varde har fået elever fra Esbjerg

Han fortæller, at der også er nogle af EFE's tidligere elever, der nu går på produktionsskolen i Ribe, og der er nogle, der er endt et helt tredje sted.

- Det er mit indtryk, at de er rigtig glade for at være her, siger produktionsskolens forstander, Olaf Kristensen.

- Det var ligesom et chok for mig, siger Sandra Rask Pedersen fra Esbjerg.

EFE - Esbjerg Forberedende Erhvervsskole - havde to typer elever. 58 gik på den kombinerede ungdomsuddannelse, også kaldet KUU. Her gik produktionsskolerne i Vejen, Varde og Ribe sammen om en redningsplan, og det førte til, at produktionsskolen Lustrupholm i Ribe nu driver en KUU i Esbjerg. De 45 produktionsskoleelever er endt forskellige steder. Nogle kom til produktionsskolen i Ribe. 12 går nu på Produktionsskolen i Varde. Og der er også elever, der er kommet over i helt andre tilbud.

EFE's konkurs har dog også haft negative konsekvenser for Produktionsskolen Varde. Den har nemlig en særlig ungdomsuddannelse, der hedder KUU. Her har EFE stået for administrationen, og det betyder, at EFE modtog tilskuddene og fordelte til de andre skoler. EFE modtog et større beløb, som der skulle være sendt videre til Produktionsskolen Varde inden konkursen. De penge ligger nu i konkursboet.

Klar til fusion

EFE skulle sammen med Produktionsskolen Lustrupholm i Ribe og Produktionsskolen Varde være en del af en fusion. Næste år bliver produktionsskoler og en række andre tilbud til unge nedlagt og erstattet af FGU'er, Forberedende Grunduddannelser. Det er besluttet, at der skal være skoler i Ribe, Esbjerg og Varde, og at administrationen og ledelsen skal være i Esbjerg.

Da EFE er konkurs, kan ingen sige, hvor skolen i Esbjerg kommer til at ligge, men Olaf Kristensen slår fast, at beslutningen står ved magt, og han tror på et godt samarbejde med skolerne i Esbjerg og Ribe, når den nye FGU starter op.

Han og andre produktionsskoleledere i landet aner ikke, hvad deres fremtidige job bliver.

- Vi skal lægge al vores energi i at køre vores skoler videre, så de kan bliver FGU-skolen, men vi ved ikke, hvad vores rolle bliver, siger Olaf Kristensen, der dog tror, der vil være en form for lederrolle for ham.

- Det vigtigste er, at vi får lavet et godt forløb for de unge, og det er der rig mulighed for i FGU.