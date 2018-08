Efter 50 år i frugtbranchen fik Jønne endnu en overraskelse: Men den største kom for 25 år siden

Årre: Niels Jørgen "Jønne" Pedersen fik sig en overraskelse fredag over middag, fordi den 64-årige mand fra Årre nu har arbejdet i 50 år i frugtbranchen. Han fik at vide, at han fik fri til middag, og da han kom hjem var der telt og dækket op til 100 personer ved villaen.

Det er hustruen Bodil Pedersen, der er fuld af overraskelser, men det surpriseparty, som blev afholdt fredag eftermiddag kan nu ikke måle sig med den overraskelse, som Jønne og for den sags skyld Bodil fik for 25 år siden.

Da blev Jønne også bedt om at tage hjem fra arbejde. Bodil havde mavesmerter. Bodil og slet ikke Jønne vidste, at hun var gravid. Da Jønne kom hjem var Sara født. Hun var selvfølgelig med til fars surpriseparty fredag. Sara arbejder i dag på kontoret i butikken Coast i Blåvand.

Bodil havde på det tidspunkt allerede født storebror Casper.

- Og det var forsiden af JydskeVeskysten dengang, siger Bodil om barnet, ingen vidste var på vej.