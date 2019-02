Efter 48 år i Varde midtby: Tørner lukker

Butiksejer Niels Henrik Hansen fik et tilbud fra Bestseller, som han ikke kunne sige nej til. Tørner lukker og en helt ny butik genopstår.

Varde: Efter 48 år er det slut. Den 30. juni lukker tøjbutikken Tørner i Vestergade. Det var bestemt ikke nogen let beslutning for indehaver Niels Henrik Hansen. - I de første 24 år drev mine forældre butikken, og efterfølgende har jeg haft den i 24 år. Det er en sund og god forretning med mange trofaste kunder, men alting har sin tid, fortæller den 57-årige butiksejer, der i november 2018 fik en henvendelse om, at en stor forretningskæde var interesseret i at leje butikkens 325 kvadratmeter. - Jeg er 57 år og bor med min familie i Kolding. Jeg har altid været åben og ærlig omkring mit ønske om at stoppe, når jeg blev 60 år. Nu sker det altså et par år før, men når man får en chance som denne, så er det svært at sige nej, indrømmer Niels Henrik Hansen.

Vi har og får masser af nye sommer- og forårsvarer. De blev nemlig indkøbt, før beslutningen om lukning blev truffet. Niels Henrik Hansen, butiksejer Tørner

Foto: Foto: Malene Wonsbek - Bestseller var på udkig efter egnede butikslokaler i Varde. De ville gerne have mine kvadratmeter, derfor fik jeg en henvendelse og senere et tilbud. Jeg ejer huset, og det bliver jeg ved med, men jeg lukker Tørner og lejer lokalerne ud til Bestseller, siger Niels Henrik Hansen. Foto: Malene Wonsbek

En hård jul Den 22. december blev kontrakten underskrevet. Niels Henrik Hansen, der ejer bygningen, lukker sin egen forretning, Tørner, og lejer herefter butiksarealerne ud til Bestseller-koncernen, der overtager lejemålet den 1. juli. - Det var en benhård jul. Jeg havde hele tiden lukningen af butikken i tankerne. Min største bekymring var mit personale. De tre faste ekspedienter er som en familie for mig. Den ene har været ansat i butikken i over 40 år, de to andre i flere end 20 år. Jeg fortalte dem først om de nye planer, da de kom tilbage fra juleferien. De fik et chok, men så gav vi hinanden en ordentlig krammer, fortæller Niels Henrik Hansen, der kan glæde sig over, at to af de ansatte allerede har fået nyt arbejde.

Ingen nye indkøb - For første gang i 40 år er jeg ikke på modemessen i Bella Centret for at købe ind til den kommende sæson. Det er vildt underligt. Og lige så mærkeligt bliver det, når jeg ikke længere skal pendle. Jeg er ikke klar til at gå på pension, men hvad jeg skal lave, når jeg har lukket butikken, har jeg ingen idé om, siger Niels Henrik Hansen med et smil. Indtil videre vil han nyde de sidste måneder med Tørner og glæde sig over, at en ny og populær megakoncern er interesseret i at drive tøjforretning i Varde.