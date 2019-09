Efter 40 år: Tysk ægtepar begræder fjernelse af helårspladser på naturcampingplads

Årsagen til det ændrede udbud skyldes, at staten tidligere i år solgte Vejers Strand Camping for et tocifret millionbeløb til familien Slaikjær fra Hvidbjerg Strand Feriepark i Blåvand. De overtager campingpladsen den 1. januar 2020.

Det er ægteparret Elke (75) og Peter Daschkey (81) fra Bergstedt ved Hamborg, som er kommet for at beklage deres og andre campisters nød.

Vejers Strand/Bergstedt: Tårerne trænger sig på, da et ældre ægtepar en halvtrist regnvejrsdag banker på døren på JydskeVestkystens redaktion i Varde. Med sænkede skuldre og et glimt af håb i øjnene, siger manden på dansk-tysk.

Vejers Strand Camping ligger lige ned til Vesterhavet og blev i år tidligere solgt for et tocifret millionbeløb til familien Slaikjær fra Hvidbjerg Strand Feriepark. Det er slut med helårspladser til stor fortrydelse for mange fastliggere. Foto indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Skråfoto, 12. september 2019