Efter 28 blinde alarmer til én fabrik: Nu skrider beredskabet ind

Virksomheden Flensted vil selv gøre noget for at der kommer færre udrykninger i 2018. Der afholdes et møde med Sydvestjysk Brandvæsen først i det nye år.

Skovlund: Der var i løbet af 2017 hele 28 blinde alarmer til to fabriksanlæg tilhørende fødevarevirksomheden Flensted i Skovlund. Det vil sige, at det automatiske brandalarmeringsanlæg alarmerede brandfolkene i Ølgod, som rykkede med en eller to slukningskøretøjer på trods af, at der ikke var ild. Det er alt for mange gange, vurderer Sydvestjysk Brandvæsen. - Jeg har nu aftalt et møde med Flensted, for at vi kan få antallet ned, siger viceberedskabschefen i Sydvestjysk Brandvæsen, Kjeld Taumann. 28 blinde alarmer er i den helt høj ende i Sydvestjysk Brandvæsen, som dækker, Varde, Ribe, Fanø og Esbjerg, men der er en institution i Ribe, som har haft flere blinde alarmer i 2017.

Automatiske brandalarmeringsanlæg Der kan være forskellige grunde til at deltage i ordningen med automatiske brandalarmeringsanlæg.I Flensteds tilfælde er det et krav fra myndighederne.



Myndighedskrav kan gælde industrivirksomheder, plejehjem og andre bygninger med en vis sårbarhed eller betydning.



Det kan også være et krav for forsikringen, og private kan i princippet tilsluttes et automatisk brandalarmeringsanlæg, hvis der betales for oprettelsen og en årlig afgift.

Hvordan undgås alarmerne? På mødet skal det blandt andet gennemgås, hvordan fremtidige alarmer kan undgås. - Hvis for eksempel damp kan udløse en alarm, så kan der laves dobbelt alarmering, så alarmen i første omgang kun tilgår virksomheden, siger Kjeld Taumann. Han oplyser, at det er af stor betydning at nedbringe antallet af blinde alarmer generelt. - Det er ikke så godt, hvis brandfolkene begynder at tvivle på, at der en brand, når de rykker. Det er dårligt for moralen, hvis brandfolkene på forhånd forventer, at der ikke er ild, siger Kjeld Taumann. Han nævner også økonomien som en faktor. - Der er tale om deltidsbrandfolk, som bliver afbrudt i deres arbejde. Der rykker seks brandfolk plus en indsatsleder per udrykning. Det kan også betyde manglende vilje fra arbejdsgivere til at stille brandfolk til rådighed, siger Kjeld Taumann. Det er også mange penge, siger han. I 2018 skal virksomhederne selv betale 6500 kroner for en blind alarm. Sydvestjysk Brandvæsen vurderer, brugerbetalingen kan have svært ved at dække de faktiske omkostninger.