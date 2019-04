Arbejdstidsaftalen

Arbejdstidsaftalen for lærerne og børnehaveklasselederne er ret omfattede og er på ti sider. Aftalen er indgået mellem Varde Kommune og Varde Lærerkreds.Lærerne arbejder 40 timer om ugen, og i dag skal de principielt være på skolerne i alle timerne. Med aftalen må de arbejde hjemme eller et andet sted fire timer om ugen. Det er muligt at indgå lokale flekstidsaftaler for de øvrige 36 timer.



Som noget nyt indføres der en mentorordning for nye lærere, der højst må have 750 timers undervisning om året mod 780 undervisningstimer for lærere og 810 timer for børnehaveklasseledere.