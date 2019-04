Snæblen er lige så sjælden som tigeren og kaldes derfor af nogle for Vadehavets tiger. For første gang i årtier er der nu tegn på en fremgang af bestanden af snæbler, der i hele verden kun findes i Vidå og Ribe Å. Arkivfoto: Niels Jepsen, DTU Aqua

Dugfrisk bestandsundersøgelse fra Miljøstyrelsen Sydjylland viser, at den udryddelsestruede snæbel for første gang i årtier er i fremgang i Vidå og Ribe Å.

Vadehavsåerne: Endelig. Efter årtiers tilbagegang for snæblen og 150 millioner kroner i naturgenopretning, så stikker den udryddelsestruede laksefisk snuden frem i kampen for overlevelse. En helt ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser fremgang for bestanden af snæbler, der i hele verden kun findes i Vidå og Ribe Å. Tidligere fandtes den i alle Vadehavsåer. Bestanden i Vidå er siden 2014 steget med 17 procent til 3.143, mens bestanden i Ribe Å siden 2013 er steget med 140 procent fra 329 til 790 snæbler. Den videnskabelige feltundersøgelse med mærkning af snæbler er ret nøjagtig. Nyheden glæder i den grad Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen, der senest onsdag stillede spørgsmål til ministeren om snæblen i Folketinget. Han har de senere år talt dunder, da han er bange for, at de som politikere taler snæbel ihjel og tilføjer den til listen over uddøde arter. - Det er positivt, men Miljøstyrelsen vurderer fortsat, at snæblen er meget sårbar, men ikke akut truet, siger Christian Rabjerg Madsen. Han er fortsat ikke tilfreds med svaret omkring en afvisning af oprettelsen af en genbank.

Snæblen Snæblen er en laksefisk og er i princippet en helt med en snude. Efter den seneste istid for 11.000 år siden har snæblen udviklet sig, men ikke nok til, at den rent genetisk kan betegnes som en art. Snæbel kaldes også nordsøsnæbel og vokser sig stor i Vadehavet for derefter at gyde i vadehavsåerne. Den kan gyde op til syv gange. Snæblen kan blive op mod 60 centimeter lang og veje to kilo. Den et totalfredet.De nyeste undersøgelser fra Miljøstyrelsen fra 2019 viser, at der er 3.143 snæbler i Vidå og 790 i Ribe Å. I begge undersøgelser var cirka hver femte snæbel tydeligt skadet af bid fra formentlig skarv, gedde og odder.



Der er brugt i alt 150 millioner kroner i Vadehavsåerne på at redde snæblen, hvoraf EU-Life betalte 60 millioner kroner. I Varde Å er snæblen uddød trods 60 millioner kroner i genopretning.

Bestandsundersøgelsen forgår ved, at et antal snæbler elfiskes, mærkes med en chip og genudsættes i åen. Efter nogen tid elfiskes åen igen for snæbler, hvorved man ret nøjagtigt kan regne bestanden af snæbler ud. Samme metode anvendes også til laks, som danner grundlag for laksekvoterne i åerne. Cirka 20 procent af de elfiskede snæbler havde tydelige mærker af angreb fra blandt andet skarv. Arkivfoto: Niels Jepsen, DTU Aqua

Trusselsbillede ikke ændret Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) sagde i Folketinget: - Miljøstyrelsen vurderer imidlertid, at en genbank bør være en sidste løsning, fordi en opfiskning af moderfisk i sig selv er en belastning for en lille stamme. En problematik som seniorforsker Niels Jepsen fra DTU Aqua tidligere har fremført. Men bestanden er nu så lav, at noget taler for at sikre snæblen ved at have en reservebestand til at gå i et klækkeri. Cirka 200.000 kroner koster det om året. - Det er positivt og godt, at der er noget at arbejde med. Men grundlæggende har trusselsbilledet ikke ændret, siger Niels Jepsen om den nye bestandsundersøgelse. Han råbte vagt i gevær i JydskeVestkysten i februar 2018. Som han sagde: - Når du har en art, der kun findes i et vandløb, så er den meget sårbar. En gylleforurening og den kan være væk. Og hvis den øgede prædation fra skarver og sæler fortsætter, så er snæblens odds meget dårlige.

Skarven Varde Kommunes plan- og teknikformand Preben Friis-Hauge (V), der også er næstformand i Nationalpark Vadehavet, udtrykte ved samme lejlighed stor mistillid til både Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen for ikke at gøre noget. Han glæder sig på Vadehavets vegne, at der nu er fremgang i bestanden. Men for Varde Å hænger han forsat med snæblen. - Jeg er ikke fagmand. Men så længe vi har skarver på Langli (ø i Ho Bugt), har vi ikke snæbler i Varde Å. Vi kan blive ved med at genudsætte snæbler og blive ved, men det bliver aldrig godt, siger Preben Friis-Hauge.

To mio. styk yngel væk Fagmand eller ej, så rammer han ifølge forstfuldmægtig Ejgil Edfort Andersen fra Miljøstyrelsen, Arter & Naturbeskyttelse hovedet på sømmet. - Hvor og når det er lykkedes, så efterligner vi det i Varde Å. Der er vi ikke endnu. Det er et langt, sejt træk, siger Ejgil Edfort Andersen. For selv om snæblen er i fremgang i Vidå og Ribe Å, så nytter det ikke at udsætte snæbler i Varde Å, som man gjorde i 1980´erne og begyndelsen af 1990'erne. I Vidå, Ribe Å og Varde Å udsatte myndighederne to millioner styk yngel. - Efter fire-fem år var de væk. De spor skræmmer, siger Ejgil Edfort Andersen. Angående en genbank, som Christian Rabjerg Madsen efterspørger, så er han helt på det rene med konsekvenserne. - Sker der en gylleforurening i Vidå, er det et mareridt. Men så har vi fortsat en lille bestand i Ribe Å, siger Ejgil Edfort Andersen. Så bestandene i hver å er en genbank i selv. I stedet peger han også på skarven, som en uløst problematik, som Miljøstyrelsen har øje for. Samtidig mangler der grundforskning om snæblerne levevis.