Efter 13 års venten valfartede folk til åbning af ny Rema 1000

Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik, var også inde på den lange historik i sin tale. Lige siden kommunesammenlægningen har det flere gange været oppe at få bygget noget ved rundkørslen, fortalte han.

I sin tale før åbningen fortalte Henning Gejl fra Billum Erhvervs- og Ejendomsinvest, at det er 13 år siden, at investeringsforeningen første gang talte med Rema 1000 om en butik i rundkørslen. Siden har der været kontakt løbende, indtil alt faldt i hak.

Der var en større kø for at komme ind i butikken, da den åbnede lidt efter klokken 8. Foto: Chresten Bergh

Mange indkøbsvogne

Foran talerne var der en stor flok af kommende kunder, der stod klar. De fyldte meget, da mange stod med indkøbsvogne.

Også dagplejer Gurli Knudsen var dukket op. Hun skulle passe to-årige Sara fra morgenstunden, for hendes far har en travl dag. Faren er nemlig Niels Klausholm Hansen, der er den nye Rema-købmand. Derfor syntes Gurli Knudsen, at Sara også skulle opleve åbningen, inden de skulle videre til et arrangement i kirken, hvor de øvrige børn, som hun passer, ville blive afleveret af deres forældre.